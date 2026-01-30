Çay saati klasiklerini geride bırakan lezzet: Krep börek tarifi

Krep börek, klasik börek tariflerinden sıkılanlar için hem farklı hem de oldukça pratik bir lezzet alternatifi sunar. Yufka kullanmadan, sadece birkaç malzemeyle hazırlanan bu tarif; kahvaltılardan akşam yemeklerine, çay saatlerinden ani misafir sofralarına kadar her ana uyum sağlar. Peki, çay saati klasiklerini geride bırakan bu pratik lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis krep börek tarifi...

KREP BÖREK TARİFİ

Malzemeler

Krep için:

2 adet yumurta

1,5 su bardağı süt

1 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı sıvı yağ

İç harcı için:

150–200 g beyaz peynir veya lor peyniri

1 avuç maydanoz (isteğe bağlı)

Kaşar peyniri (isteğe bağlı)

Üzeri için:

1 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ

KREP BÖREK YAPILIŞI

Yumurta, süt, un ve tuzu pürüzsüz kıvam alana kadar çırpın.

Akışkan bir krep hamuru elde edin.

Yapışmaz tavayı hafifçe yağlayın.

Hazırladığınız hamurdan bir kepçe alarak ince krepler pişirin.

Tüm hamur bitene kadar işlemi tekrarlayın.

Peyniri bir kaba alın, ince doğranmış maydanozu ekleyip karıştırın.

Kreplerin ortasına iç harçtan koyun.

Rulo veya bohça şeklinde sarın.

Hazırlanan krep börekleri yağlanmış tavada ya da fırın kabında arkalı önlü kızartın.

Dilerseniz 180 derece fırında 10–15 dakika pişirebilirsiniz.

Sıcak servis edin.

Yanında yoğurt veya salata ile sunabilirsiniz.

Afiyet olsun!