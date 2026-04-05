Çay saatlerine çıtır dokunuş: Haşhaşlı kraker tarifi

Evde kolayca hazırlayabileceğiniz haşhaşlı kraker, hem pratik hem de lezzetli bir atıştırmalık alternatifi sunar. Dışı kıtır, içi hafif yumuşak dokusuyla öne çıkan bu tarif, özellikle çay saatlerinde ya da gün içinde hafif bir şeyler atıştırmak isteyenler için ideal bir seçenektir. İşte, çıtır çıtır haşhaşlı kraker tarifi...

HAŞHAŞLI KRAKER TARİFİ

Malzemeler

125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

1/2 çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı sirke

2 yemek kaşığı haşhaş ezmesi

1 çay kaşığı tuz

1 paket kabartma tozu

2,5 – 3 su bardağı un

Üzeri için:

Yumurta sarısı

Haşhaş (isteğe bağlı)

HAŞHAŞLI KRAKER YAPILIŞI

Tereyağı, sıvı yağ, yumurta ve sirkeyi bir kapta karıştırın.

Haşhaş ezmesi ve tuzu ekleyin.

Kabartma tozunu ilave edin ve unu kontrollü şekilde ekleyerek yumuşak bir hamur yoğurun.

Hamuru merdane ile açıp bıçak veya kalıpla küçük krakerler kesin.

Üzerlerine yumurta sarısı sürüp haşhaş serpin.

Yağlı kağıt serili tepsiye dizin.

Önceden 180°C ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

Soğuduktan sonra servis edin.

Afiyet olsun!