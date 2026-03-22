Çay saatlerine çok yakışan çıtır lezzet: Mantarlı kaşarlı börek tarifi

Börek, sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden biri olarak her zaman özel bir yere sahiptir. Mantarın aroması ve kaşar peynirinin uzayan kıvamıyla zenginleşen mantarlı kaşarlı börek, klasik tariflere farklı bir dokunuş katar. Özellikle çay saatlerinde, kahvaltılarda ya da pratik bir akşam yemeği alternatifi olarak tercih edilebilecek bu tarif, hem lezzeti hem de kolay hazırlanışıyla öne çıkar. İşte, çıtır çıtır mantarlı kaşarlı börek tarifi...

MANTARLI KAŞARLI BÖREK TARİFİ

Malzemeler

3 adet yufka

300 gram mantar

1 adet orta boy soğan

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Sosu için:

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

MANTARLI KAŞARLI BÖREK YAPILIŞI

Mantarları küçük küçük doğrayın.

Tavada sıvı yağ ile doğranmış soğanı kavurun.

Üzerine mantarları ekleyin ve suyunu çekene kadar pişirin.

Tuz ve karabiber ekleyip ocaktan alın.

Soğuduktan sonra kaşar peynirini ilave edin.

Bir kapta süt, sıvı yağ ve yumurtayı çırparak börek sosunu hazırlayın.

Yufkayı tezgâha serin ve üzerine sostan sürün.

İç harcı eşit şekilde yayın.

Yufkayı rulo şeklinde sarın ve yağlanmış fırın tepsisine yerleştirin.

Üzerine kalan sostan sürün.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30–35 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkan böreği birkaç dakika dinlendirdikten sonra dilimleyerek sıcak servis edin.

Afiyet olsun!