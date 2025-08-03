Çay saatlerine yakışan tat: Haşhaşlı revani tarifi

Revani, Osmanlı mutfağından miras kalan, irmikli ve şerbetli yumuşacık bir tatlıdır. Haşhaş tohumu eklendiğinde ise, hem dokusu hem de lezzeti bambaşka bir boyut kazanır. Çıtır çıtır haşhaş taneleriyle zenginleşen bu tatlı, çay saatlerinin ve davet sofralarının gözdesi olmaya aday. İşte evde kolayca yapabileceğiniz haşhaşlı revani tarifi...

MALZEMELER

Keki için:

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı yoğurt

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı irmik

1 su bardağı un

Yarım su bardağı mavi haşhaş tohumu

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

Şerbeti için:

2 su bardağı su

2 su bardağı toz şeker

Birkaç damla limon suyu

HAZIRLANIŞI

Şerbeti hazırlayın:

Şeker ve suyu kaynatın. Kaynadıktan sonra limon suyunu ekleyin ve birkaç dakika daha kaynatıp soğumaya bırakın.

Keki hazırlayın:

Yumurta ve şekeri mikserle beyazlaşana kadar çırpın. Yoğurt ve sıvı yağı ekleyip tekrar karıştırın. Ardından irmik, haşhaş tohumu, un, kabartma tozu ve vanilini ekleyip spatula ile karıştırın.

Pişirme:

Karışımı yağlanmış dikdörtgen bir fırın kabına dökün. Önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 30-35 dakika pişirin. Üzeri altın rengini aldığında fırından çıkarın.

Şerbetleme:

Fırından çıkan sıcak keke, soğuyan şerbeti yavaşça dökün. Şerbeti tamamen çekene kadar dinlendirin.

Servis:

Soğuduktan sonra dilimleyin. Üzerine Hindistan cevizi, kaymak veya dövülmüş Antep fıstığı serperek servis edebilirsiniz.