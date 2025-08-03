Çay saatlerine yakışan tat: Haşhaşlı revani tarifi

Revani, Osmanlı mutfağından miras kalan, irmikli ve şerbetli yumuşacık bir tatlıdır. Haşhaş tohumu eklendiğinde ise, hem dokusu hem de lezzeti bambaşka bir boyut kazanır. Çıtır çıtır haşhaş taneleriyle zenginleşen bu tatlı, çay saatlerinin ve davet sofralarının gözdesi olmaya aday. İşte evde kolayca yapabileceğiniz haşhaşlı revani tarifi...
MALZEMELER
Keki için:
- 3 adet yumurta
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 su bardağı yoğurt
- Yarım su bardağı sıvı yağ
- 1 su bardağı irmik
- 1 su bardağı un
- Yarım su bardağı mavi haşhaş tohumu
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilin
Şerbeti için:
- 2 su bardağı su
- 2 su bardağı toz şeker
- Birkaç damla limon suyu
HAZIRLANIŞI
Şerbeti hazırlayın:
Şeker ve suyu kaynatın. Kaynadıktan sonra limon suyunu ekleyin ve birkaç dakika daha kaynatıp soğumaya bırakın.
Keki hazırlayın:
Yumurta ve şekeri mikserle beyazlaşana kadar çırpın. Yoğurt ve sıvı yağı ekleyip tekrar karıştırın. Ardından irmik, haşhaş tohumu, un, kabartma tozu ve vanilini ekleyip spatula ile karıştırın.
Pişirme:
Karışımı yağlanmış dikdörtgen bir fırın kabına dökün. Önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 30-35 dakika pişirin. Üzeri altın rengini aldığında fırından çıkarın.
Şerbetleme:
Fırından çıkan sıcak keke, soğuyan şerbeti yavaşça dökün. Şerbeti tamamen çekene kadar dinlendirin.
Servis:
Soğuduktan sonra dilimleyin. Üzerine Hindistan cevizi, kaymak veya dövülmüş Antep fıstığı serperek servis edebilirsiniz.