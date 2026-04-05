Çay saatlerinin vazgeçilmez lezzeti: Katmer tarifi

Hamur işi severler için hazırlanan katmer, piştikten sonra tel tel ayrılan yapısı ve kolay bayatlamayan özelliğiyle sofralarda uzun süre taze kalıyor. İşte, kahvaltı ve çay saatlerinin vazgeçilmezi olan enfes katmer tarifi...

KATMER TARİFİ

Malzemeler

Hamur için:

4 su bardağı un

1,5 su bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı tuz

Arası için:

1 çay bardağı sıvı yağ

8 yemek kaşığı un

KATMER YAPILIŞI

Un, su ve tuzu geniş bir kapta hamur haline gelene kadar yoğurun.

Hamurun üzerini kapatıp en az 20 dakika dinlendirin.

Hamuru 8 eşit bezeye ayırın.

Her bezeyi yemek tabağı büyüklüğünde açın. Üzerini sıvı yağ ile yağlayıp un serpiştirin.

Alt kısımdan yukarıya doğru rulo haline getirin, ardından gül böreği gibi sarın.

Tüm bezelere aynı işlemi uygulayın.

Oklava yardımıyla rulo halindeki hamurları tatlı tabağı büyüklüğünde açın.

Isınmış tavada hamurları arkalı önlü kızarana dek pişirin.

Sıcak olarak servis edin.

Afiyet olsun!