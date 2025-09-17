Çay saatlerinin vazgeçilmezi: Islak kek tarifi

Türk mutfağının en çok tercih edilen tatlılarından biri olan ıslak kek, bol kakaolu sosuyla adeta tatlı krizlerine çözüm sunuyor. Yumuşak keki ve üzerine dökülen özel sosuyla hem nemli hem de doyurucu bir tatlı ortaya çıkıyor. Evde kolayca hazırlanabilen bu tarif, ister misafir sofralarında ister günlük atıştırmalıklarda keyifle tüketilebilecek kadar pratik. Peki, çay saatlerinin vazgeçilmezi olan bu yemek nasıl yapılır? İşte ıslak kek tarifi...
Malzemeler
- 3 adet yumurta
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 su bardağı süt
- Yarım su bardağı sıvı yağ
- 1 paket kakao (25 g)
- 1 paket vanilin
- 1 paket kabartma tozu
- 1,5 su bardağı un
Sosu için:
- 1,5 su bardağı süt
- Yarım su bardağı sıvı yağ
- 1 su bardağı toz şeker
- 2 yemek kaşığı kakao
Yapılışı
- Yumurta ve şekeri derin bir kapta çırpın. Üzerine süt, sıvı yağ, kakao, vanilin ekleyip karıştırın.
- Eleyerek karışıma ilave edin. Homojen bir kek harcı elde edin.
- Yağlanmış fırın tepsisine dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30-35 dakika pişirin.
- Kek pişerken sos için süt, sıvı yağ, şeker ve kakaoyu bir tencerede kaynatmadan karıştırın.
- Fırından çıkan keki hafif soğuyunca dilimleyin, üzerine sosu gezdirin. Sosu daha iyi çekmesi için kekin üzerine kürdanla delikler açabilirsiniz.
- Buzdolabında kısa bir süre dinlendirip pudra şekeri veya hindistan cevizi serpiştirerek servis edin.