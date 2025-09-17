Çay saatlerinin vazgeçilmezi: Islak kek tarifi

Türk mutfağının en çok tercih edilen tatlılarından biri olan ıslak kek, bol kakaolu sosuyla adeta tatlı krizlerine çözüm sunuyor. Yumuşak keki ve üzerine dökülen özel sosuyla hem nemli hem de doyurucu bir tatlı ortaya çıkıyor. Evde kolayca hazırlanabilen bu tarif, ister misafir sofralarında ister günlük atıştırmalıklarda keyifle tüketilebilecek kadar pratik. Peki, çay saatlerinin vazgeçilmezi olan bu yemek nasıl yapılır? İşte ıslak kek tarifi...

Malzemeler

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 paket kakao (25 g)

1 paket vanilin

1 paket kabartma tozu

1,5 su bardağı un

Sosu için:

1,5 su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı kakao

Yapılışı