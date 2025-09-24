Çay saatlerinin vazgeçilmezi: Pratik Çikolatalı Kurabiye

Tatlı krizleri bazen ansızın gelir, mutfakta uzun uzun vakit geçirmek istemezsiniz. İşte tam da böyle anlar için hazırlanan pratik çikolatalı kurabiye tarifi, hem kolaylığı hem de lezzetiyle öne çıkıyor. Üstelik evdeki temel malzemelerle yapılabildiği için ekstra zahmete de gerek yok.

ÇİKOLATALI KURABİYE TARİFİ

Malzemeler

125 gr tereyağı (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı toz şeker

1 adet yumurta

1 paket vanilin

1 çay kaşığı kabartma tozu

2 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

1 çay bardağı damla çikolata veya iri doğranmış çikolata parçaları

Yapılışı