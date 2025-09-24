Cumhuriyet Gazetesi Logo
Çay saatlerinin vazgeçilmezi: Pratik Çikolatalı Kurabiye

24.09.2025 12:10:00
Sadece birkaç malzeme ile hazırlayabileceğiniz pratik çikolatalı kurabiye, kahve ve çay saatlerinizin en tatlı eşlikçisi olacak. Dakikalar içinde pişen bu tarif, özellikle ani gelen misafirler için kurtarıcı bir seçenek.

Tatlı krizleri bazen ansızın gelir, mutfakta uzun uzun vakit geçirmek istemezsiniz. İşte tam da böyle anlar için hazırlanan pratik çikolatalı kurabiye tarifi, hem kolaylığı hem de lezzetiyle öne çıkıyor. Üstelik evdeki temel malzemelerle yapılabildiği için ekstra zahmete de gerek yok.

ÇİKOLATALI KURABİYE TARİFİ

Malzemeler

  • 125 gr tereyağı (oda sıcaklığında)
  • 1 çay bardağı toz şeker
  • 1 adet yumurta
  • 1 paket vanilin
  • 1 çay kaşığı kabartma tozu
  • 2 su bardağı un (kontrollü ekleyin)
  • 1 çay bardağı damla çikolata veya iri doğranmış çikolata parçaları

Yapılışı

  1. Oda sıcaklığındaki tereyağını ve şekeri derin bir kaba alıp mikserle kremamsı bir kıvam alana kadar çırpın.
  2. Yumurtayı ekleyip karıştırmaya devam edin.
  3. Vanilin ve kabartma tozunu ilave edin. Ardından unu azar azar ekleyerek yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur elde edin.
  4. Hamura damla çikolataları katın ve spatula yardımıyla karıştırın.
  5. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizin.
  6. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 12–15 dakika pişirin.
  7. Fırından çıktıktan sonra oda sıcaklığında soğumaya bırakın.
