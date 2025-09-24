Çay saatlerinin vazgeçilmezi: Pratik Çikolatalı Kurabiye

Tatlı krizleri bazen ansızın gelir, mutfakta uzun uzun vakit geçirmek istemezsiniz. İşte tam da böyle anlar için hazırlanan pratik çikolatalı kurabiye tarifi, hem kolaylığı hem de lezzetiyle öne çıkıyor. Üstelik evdeki temel malzemelerle yapılabildiği için ekstra zahmete de gerek yok.
ÇİKOLATALI KURABİYE TARİFİ
Malzemeler
- 125 gr tereyağı (oda sıcaklığında)
- 1 çay bardağı toz şeker
- 1 adet yumurta
- 1 paket vanilin
- 1 çay kaşığı kabartma tozu
- 2 su bardağı un (kontrollü ekleyin)
- 1 çay bardağı damla çikolata veya iri doğranmış çikolata parçaları
Yapılışı
- Oda sıcaklığındaki tereyağını ve şekeri derin bir kaba alıp mikserle kremamsı bir kıvam alana kadar çırpın.
- Yumurtayı ekleyip karıştırmaya devam edin.
- Vanilin ve kabartma tozunu ilave edin. Ardından unu azar azar ekleyerek yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur elde edin.
- Hamura damla çikolataları katın ve spatula yardımıyla karıştırın.
- Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizin.
- Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 12–15 dakika pişirin.
- Fırından çıktıktan sonra oda sıcaklığında soğumaya bırakın.