Çay saatlerinin yeni gözdesi: Kabaklı ve dereotlu tartolet tarifi

Hem hafif hem de şık sunumlu bir tarif arayanlar için kabaklı ve dereotlu tartolet, sebzeyle hazırlanan en özel hamur işleri arasında yer alıyor. Kabak ve dereotunun ferah aroması, çıtır tartolet hamuruyla birleşerek dengeli ve rafine bir tat sunuyor. Özellikle beş çayı menülerinde, brunch sofralarında ve davetlerde sıkça tercih edilen bu tarif, pratik hazırlanışıyla da öne çıkıyor. Peki, çay saatlerinin yeni gözdesi olan bu atıştırmalık nasıl yapılır? İşte, kabaklı ve dereotlu tartolet tarifi...

KABAKLI VE DEREOTLU TARTOLET TARİFİ

Malzemeler

Tartolet hamuru için:

125 g tereyağı (soğuk)

2 su bardağı un

1 adet yumurta

1 çay kaşığı tuz

2–3 yemek kaşığı soğuk su

İç harç için:

2 adet kabak (rendelenmiş)

1 küçük demet dereotu (ince kıyılmış)

1 adet yumurta

½ su bardağı yoğurt veya krema

½ su bardağı rendelenmiş beyaz peynir veya lor

Tuz, karabiber

KABAKLI VE DEREOTLU TARTOLET YAPILIŞI

Un ve tuzu karıştırın.

Soğuk tereyağını ekleyip parmak uçlarınızla kum kıvamına getirin.

Yumurtayı ve soğuk suyu ekleyerek hamuru toparlayın.

Streçleyip buzdolabında 20–30 dakika dinlendirin.

Rendelenmiş kabağın suyunu iyice sıkın.

Dereotu, yumurta, yoğurt (veya krema), peynir ve baharatlarla karıştırın.

Dinlenen hamuru açıp tartolet kalıplarına yerleştirin.

Tabanlarını çatalla delin.

Hazırladığınız kabaklı harcı hamurların içine paylaştırın.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25–30 dakika, üzerleri hafif kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun!