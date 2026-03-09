Çay saatlerinin yeni yıldızı: Havuçlu brownie tarifi

Havuçlu brownie, çikolatanın yoğun aroması ile havucun ferah dokusunu buluşturan eşsiz bir lezzet. Pratik hazırlanışı sayesinde kısa sürede sofralarınıza renk ve enerji katarken, doyurucu yapısıyla tatlı krizlerini de bastırıyor. Hem yetişkinlerin hem de çocukların favorisi olacak bu tarif, klasik brownie’den çok daha farklı ve besleyici bir alternatif sunuyor. İşte, enfes aromasıyla havuçlu brownie tarifi...

HAVUÇLU BROWNİE TARİFİ

Malzemeler:

2 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

½ su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı un

½ su bardağı kakao

1 paket vanilin

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 su bardağı rendelenmiş havuç

½ su bardağı ceviz içi (isteğe bağlı)

HAVUÇLU BROWNİE YAPILIŞI

Fırını 180 °C’ye ısıtın ve kare bir fırın kabını yağlayın.

Yumurtaları ve şekeri köpük kıvamına gelene kadar çırpın.

Ardından sıvı yağı ekleyip karıştırın.

Un, kakao, kabartma tozu ve vanilini ekleyip homojen bir hamur elde edin.

Rendelenmiş havuç ve isteğe bağlı ceviz içini ekleyip spatula ile karıştırın.

Hazırladığınız hamuru fırın kabına dökün ve önceden ısıtılmış fırında 25-30 dakika pişirin.

Ilındıktan sonra dilimleyerek servis edin.

Afiyet olsun!