Çayın yanına 15 dakikada hazırlayabileceğiniz enfes lezzet: Damla çikolatalı kek tarifi

Damla çikolatalı kek, hem yapımı kolay hem de lezzetiyle her yaştan herkesin favorisi olan kek tarifleri arasında yer alır. Yumuşak kek hamurunun içinde erimeden kalan damla çikolatalar, her lokmada yoğun bir tat sunar. Peki, 15 dakikada hazırlayabileceğiniz bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis damla çikolatalı kek tarifi...

DAMLA ÇİKOLATALI KEK TARİFİ

Malzemeler:

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

½ su bardağı sıvı yağ

1 paket vanilin

1 paket kabartma tozu

2,5 su bardağı un

1 su bardağı damla çikolata

DAMLA ÇİKOLATALI KEK YAPILIŞI

Yumurta ve toz şekeri beyazlayana kadar çırpın.

Süt ve sıvı yağı ekleyip kısa süre karıştırın.

Vanilin, kabartma tozu ve unu eleyerek karışıma ekleyin.

Damla çikolataları az unla harmanlayıp hamura ekleyin ve spatula ile karıştırın.

Kek hamurunu yağlanmış kek kalıbına dökün.

Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 40–45 dakika pişirin.

Fırından çıkan keki 10 dakika dinlendirdikten sonra kalıptan çıkarın.

Damla çikolatalı keki çay, kahve veya süt ile servis edebilirsiniz.

Üzerine pudra şekeri serpebilir ya da çikolata sosu ile sunumu zenginleştirebilirsiniz.

Afiyet olsun!