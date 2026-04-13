Çayın yanına çok yakışan çıtır lezzet: Ispanaklı kıymalı börek tarifi

Ispanaklı kıymalı börek, hem sağlıklı hem de doyurucu bir hamur işi alternatifi arayanlar için ideal bir tarif sunar. Demir açısından zengin ıspanak ile protein kaynağı kıymanın uyumu, lezzeti ikiye katlarken aynı zamanda besleyici bir öğün oluşturur. İster kahvaltıda ister çay saatlerinde ister ana yemek olarak tüketilebilen bu börek, pratik hazırlanışıyla da mutfakta zaman kazandırır. İşte, nefis ıspanaklı kıymalı börek tarifi...

ISPANAKLI KIYMALI BÖREK TARİFİ

Malzemeler

4 adet yufka

İç harcı için:

300 gram kıyma

1 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

300 gram ıspanak

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Sosu için:

1 su bardağı süt

1/2 su bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

Susam veya çörek otu

ISPANAKLI KIYMALI BÖREK YAPILIŞI

Tavada zeytinyağını ısıtın, doğranmış soğanı kavurun.

Kıymayı ekleyip suyunu çekene kadar pişirin.

Doğranmış ıspanakları ilave edip birkaç dakika kavurun.

Tuz ve baharatları ekleyip ocaktan alın.

Ayrı bir kapta süt, sıvı yağ ve yumurtayı çırpın.

Yufkayı tezgaha serin, sos sürüp iç harcı yayın.

Yufkaları rulo şeklinde sararak tepsiye dizin.

Üzerine yumurta sarısı sürüp susam serpin.

Önceden 180°C ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

Sıcak servis edin.

Afiyet olsun!