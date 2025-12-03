Çayın yanına çok yakışan enfes lezzet: Ballı zencefilli kek tarifi

Balın doğal tatlılığıyla zencefilin sıcak aromasını birleştiren ballı zencefilli kek, özellikle soğuk havalarda iç ısıtan, sağlık dolu bir tatlı alternatifi sunuyor. Hem kolay yapılışı hem de yoğun aromalı dokusuyla çay ve kahve molalarına eşlik eden bu kek, besleyici içeriği sayesinde sağlıklı bir atıştırmalık arayanların da favorisi oluyor. Peki, mis gibi kokusuyla evi saran bu nefis tarif nasıl yapılır? İşte, yumuşacık dokusuyla ballı zencefilli kek tarifi...

BALLI ZENCEFİLLİ KEK TARİFİ

Malzemeler:

3 adet yumurta

1 çay bardağı toz şeker

1 çay bardağı bal

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı süt

2,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı toz zencefil

1 çay kaşığı tarçın (isteğe bağlı)

Yarım limon kabuğu rendesi

Bir tutam tuz

BALLI ZENCEFİLLİ KEK YAPILIŞI

Beyazlayıp köpük köpük olana kadar çırpın.

Bal, yağ ve sütü karışıma ekleyip çırpmaya devam edin.

Un, kabartma tozu, zencefil, tarçın ve tuzu eleyerek karışıma ilave edin.

Limon kabuğu rendesini ekleyin.

Yağlanmış kek kalıbına karışımı aktarın.

Önceden ısıtılmış 170°C fırında yaklaşık 40–45 dakika pişirin.

Fırından çıkan keki oda sıcaklığında soğumaya bırakın.

Afiyet olsun!