Çayın yanına çok yakışan yumuşacık lezzet: Ispanaklı poğaça tarifi

Ispanaklı poğaça, geleneksel poğaça lezzetini sebzenin ferah ve sağlıklı dokunuşuyla buluşturan nefis bir tarif. Yumuşacık hamuru, iç harcında ıspanağın besleyici tadı ve isteğe göre peynirle zenginleştirilmiş içi sayesinde hem çocukların hem de yetişkinlerin severek tüketeceği bir atıştırmalık oluyor. Peki, yumuşacık ve dolu dolu olan bu nefis lezzet nasıl yapılır? İşte, leziz ıspanaklı poğaça tarifi...

ISPANAKLI PO Ğ A Ç A TAR İ F İ

Malzemeler

Hamuru için:

1 su bardağı ılık süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 yumurta (sarısı üzeri için, beyazı hamura)

1 tatlı kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 paket instant maya (ya da yarım paket yaş maya)

4-4,5 su bardağı un

İçi için:

300 gram ıspanak (doğranmış)

1 adet soğan

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz ve karabiber

İsteğe göre beyaz peynir veya kaşar peyniri

Üzeri için:

1 yumurta sarısı

Susam veya çörek otu

ISPANAKLI PO Ğ A Ç A YAPILI Ş I

Ilık süt, şeker ve mayayı karıştırın.

Üzerine sıvı yağ, yumurta beyazı ve tuzu ekleyin.

Yavaş yavaş un ekleyerek yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun.

Mayalanması için 40 dakika kadar dinlendirin.

Küçük doğranmış soğanı sıvı yağda kavurun, ardından doğranmış ıspanakları ekleyin.

Tuz ve karabiberle tatlandırın. Ocaktan aldıktan sonra isteğe göre peynir ekleyin.

Mayalanan hamurdan parçalar koparıp avuç içinde açın, içine ıspanaklı harç koyun ve kapatın.

Poğaçaları yağlı kağıt serili tepsiye dizin, üzerine yumurta sarısı sürüp susam veya çörek otu serpin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar yaklaşık 25 dakika pişirin.

Afiyet olsun!