Cevizli çikolatalı kurabiye tarifi: Dışı kıtır, içi yumuşacık lezzet!

Evde sıcacık çay veya kahvenin yanına enfes bir eşlikçi arıyorsanız, cevizli çikolatalı kurabiye tam size göre! Hem çikolatanın yoğun aroması hem de cevizin hafif çıtırlığıyla bu tarif, klasik kurabiyelerin ötesinde bir lezzet sunuyor. Üstelik yapımı da oldukça pratik... İşte enfes cevizli çikolatalı kurabiye tarifi!

MALZEMELER

125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı toz şeker

1 çay bardağı esmer şeker (yoksa toz şeker kullanabilirsiniz)

1 adet yumurta

1 paket vanilin

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1 tutam tuz

2 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

100 gram damla çikolata veya iri doğranmış bitter çikolata

Yarım su bardağı iri kırılmış ceviz içi

YAPILIŞI

Derin bir kapta tereyağı, toz şeker ve esmer şekeri mikserle krema kıvamına gelene kadar çırpın. Üzerine yumurta ve vanilini ekleyip karıştırın.

Unu, kabartma tozunu ve tuzu eleyerek karışıma ilave edin.

Hamur toparlanınca içine iri doğranmış ceviz ve çikolatayı ekleyip spatula ile karıştırın.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp hafifçe yuvarlayın, aralıklarla fırın tepsisine dizin.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında 12–15 dakika kadar, kenarları hafif kızarana dek pişirin.

(Kurabiyeler fırından çıktığında yumuşak olacaktır; soğudukça kıvam alır.)