Çikolata ve vişnenin buluşması: Vişneli brownie tarifi

Brownie, çikolata severlerin vazgeçilmezi. Üzerine eklenen vişneler, tatlıya hafif bir ekşilik katarak lezzeti katlıyor. Kıvamı yoğun, tadı ise damağınızda unutulmaz bir tat bırakacak vişneli brownie yapmak düşündüğünüzden çok daha kolay.

MALZEMELER

200 gram bitter çikolata

150 gram tereyağı

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 çay kaşığı vanilya özütü

1 su bardağı un

1/2 su bardağı kakao

150 gram taze veya dondurulmuş vişne

YAPILIŞ

Fırını 180 dereceye ısıtın ve kare bir fırın kabını yağlayın.

Bitter çikolatayı ve tereyağını benmari usulü eritin, karışımı biraz soğumaya bırakın.

Yumurtaları ve şekeri çırpın, üzerine vanilya özütünü ekleyin.

Eriyen çikolata-tereyağı karışımını ekleyip iyice karıştırın.

Un ve kakaoyu eleyerek karışıma ekleyin, pürüzsüz bir hamur elde edin.

Vişneleri hamura ekleyip spatula ile hafifçe karıştırın.

Karışımı fırın kabına dökün ve 25-30 dakika pişirin.

Soğuduktan sonra dilimleyip servis edin.