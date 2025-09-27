Çikolataseverlerin favorisi olacak enfes lezzet: Brownie kurabiye tarifi

Brownie kurabiye, dışı hafif çıtır, içi ise yumuşacık ve çikolata dolu lezzetiyle herkesin favorisi olmaya aday bir tatlıdır. Kahve molalarında, misafir ikramlarında veya sadece canınız tatlı istediğinde hızlıca hazırlayabileceğiniz bu tarif, hem brownie hem de kurabiye keyfini bir arada sunar. Peki, çikolataseverlerin favorisi olacak bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis brownie kurabiye tarifi...

BROWNİE KURABİYE TARİFİ

Malzemeler

120 gr tereyağı (eritilmiş)

150 gr bitter çikolata

1 su bardağı toz şeker

2 adet yumurta

1 çay kaşığı vanilin

1/2 su bardağı un

2 yemek kaşığı kakao

1/4 çay kaşığı tuz

İsteğe bağlı:

Damla çikolata veya ceviz

BROWNİE KURABİYE YAPILIŞI

Fırını 180°C’ye (350°F) ısıtın ve fırın tepsisine yağlı kağıt serin.

Bitter çikolatayı benmari usulü veya mikrodalga fırında eritin.

Eritilmiş çikolatayı tereyağıyla karıştırın.

Yumurtaları ve şekeri derin bir kapta çırpın.

Karışıma vanilini ekleyin.

Yumurta-şeker karışımına çikolata-tereyağı karışımını ekleyin ve homojen bir hamur elde edene kadar karıştırın.

Un, kakao ve tuzu ayrı bir kapta karıştırın, ardından hamura yavaşça ekleyin.

İsteğe bağlı damla çikolata veya cevizleri ekleyin.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin.

Önceden ısıtılmış fırında 10-12 dakika kadar pişirin.

Kenarları hafif sertleşip içi yumuşak kalmalı.

Kurabiyeleri fırından çıkarın ve 5 dakika kadar tepside soğumaya bırakın.

Ardından tel ızgara üzerinde tamamen soğutun.

Afiyet olsun!