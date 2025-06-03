Çıtır çıtır bir lezzet: Fındıklı tahinli kek tarifi

Klasik kek tariflerinden sıkıldıysanız ve damağınızda iz bırakacak bir şey arıyorsanız, fındıklı tahinli kek tam size göre! Tahinin yoğun aromasıyla birleşen fındık dokusu, bu tarifi hem besleyici hem de gurme bir lezzet haline getiriyor. Çay saatlerine, kahve molalarına ve misafir sofralarına çok yakışacak bir kek arıyorsanız, bu tarif defterinizin baş köşesinde yer almalı.

MALZEMELER

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı tahin

1 su bardağı iri kıyılmış fındık

2,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

Üzeri için: 2 yemek kaşığı tahin ve 1 yemek kaşığı toz şeker karışımı + bir avuç fındık

NASIL YAPILIR?

Yumurta ve şekeri köpürene kadar çırpın.

Ardından süt, sıvı yağ ve tahini ekleyip tekrar karıştırın.

Un, kabartma tozu ve vanilini eleyerek karışıma ilave edin.

En son iri kıyılmış fındıkları ekleyin ve spatulayla karıştırın.

Yağlanmış kek kalıbına harcı dökün.

Üzerine tahin-şeker karışımını gezdirin ve fındıkları serpin.

Önceden ısıtılmış 170°C fırında yaklaşık 35-40 dakika pişirin.

Kürdan testiyle kontrol edip fırından alın, soğuduktan sonra dilimleyin.