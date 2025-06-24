Çıtır çıtır ev yapımı Selanik gevreği tarifi

Selanik gevreği, adını Rumeli mutfağının incisi Selanik’ten alan, iki kez pişirilen, sert dokulu ve dayanıklı bir bisküvidir. Osmanlı döneminden bu yana bilinen bu tarif, uzun süre bayatlamadan saklanabilmesi sayesinde özellikle göç yollarında, uzun yolculuklarda ve kış hazırlıklarında çok tercih edilmiştir.

MALZEMELER

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı süt

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

2 su bardağı un (kontrollü eklenmeli)

1 su bardağı fındık veya badem (iri kıyılmış)

1 çay kaşığı tarçın (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

Yumurta ve şekeri derin bir kapta beyazlaşana kadar çırpın.

Sıvı yağ, süt, vanilin ve kabartma tozunu ekleyin.

Unu yavaş yavaş ekleyerek ele yapışmayan, ama çok sert olmayan bir hamur elde edin.

Fındık veya bademleri ekleyin, hamura eşit şekilde dağılmasını sağlayın.

Hamuru ikiye bölüp uzun rulo şekli verin ve yağlı kağıt serili tepsiye alın.

Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirin.

Fırından çıkardıktan sonra ılıtın, keskin bir bıçakla verev şekilde dilimleyin.

Dilimleri tekrar tepsiye dizin ve 150 derece fırında yaklaşık 10-15 dakika daha pişirin. Bu işlem gevrekliği sağlar.