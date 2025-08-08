Çıtır çıtır lezzet: Patatesli sigara böreği tarifi

Kahvaltı sofralarının, çay saatlerinin ve altın günlerinin vazgeçilmezi olan sigara böreği, patatesli harcıyla hem doyurucu hem de ekonomik bir seçenek sunuyor. Az malzemeyle kısa sürede hazırlanan bu çıtır börekler, dışı altın sarısı ve içi yumuşacık yapısıyla damaklarda iz bırakıyor.

Malzemeler

3 adet yufka

3 orta boy haşlanmış patates

1 adet küçük soğan (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı salça (isteğe bağlı)

Tuz, karabiber, pul biber

Kızartmak için sıvı yağ

Hazırlanışı

Haşlanmış patatesleri ezin.

Eğer soğan kullanıyorsanız küçük doğrayıp az yağda kavurun, salçayla birlikte patateslere ekleyin.

Tuz ve baharatlarla harcı lezzetlendirin.

Yufkaları üçgen şekilde kesin.

Üçgenlerin geniş tarafına harçtan koyup sigara gibi sarın, uç kısmını suyla yapıştırın.

Kızgın yağda altın rengi alana kadar kızartın.