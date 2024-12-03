Çıtır çıtır patates kızartmasının sırrı: Kızartma tavasına 1 kaşık ekleyin

Çıtır çıtır patates kızartması yapmak herkesin hayali, ama sırrını bilen çok az! Tavanıza sadece 1 kaşık nişasta ekleyerek dışı altın gibi çıtır, içi yumuşacık patatesler hazırlayabilirsiniz. İşte bu basit ama etkili yöntemle mükemmel kızartmanın tarifi!

Çıtır çıtır patates kızartmasının sırrı: Kızartma tavasına 1 kaşık ekleyin
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.12.2024 - 10:11

Patates kızartmasının dışı çıtır, içi yumuşacık olması herkesin hayali! İşte bu hayali gerçeğe dönüştürecek sır: kızartma tavasına sadece bir kaşık eklemek. Basit ama etkili bu yöntemle evde hazırladığınız patatesler, restoranlarda yediklerinizi aratmayacak. Peki, bu yöntemi nasıl uygulayacaksınız? İşte mükemmel patates kızartması için adım adım tarif!

Malzemeler

  • 4-5 adet büyük boy patates
  • 1 yemek kaşığı nişasta
  • Sıvı yağ
  • Tuz

Yapılışı

Patatesleri hazırlayın: Patatesleri soyup ince ve eşit şekilde dilimleyin. Daha çıtır bir sonuç için patatesleri yaklaşık 30 dakika soğuk suda bekletin.

Nişastayı ekleyin: Patateslerin suyunu iyice süzüp kurulayın. Üzerine 1 yemek kaşığı nişasta ekleyerek iyice karıştırın.

Kızartma aşaması: Tavanızı bolca yağ ile doldurup iyice ısıtın. Nişastalı patatesleri gruplar halinde kızartın, böylece her tarafı eşit pişer.

Son dokunuş: Kızaran patatesleri havlu kağıt üzerine alın ve fazla yağı çektirin. Üzerine tuz serperek servis edin.


Etiketler: #patates #patates kızartması

İlgili Haberler

MasterChef Fransız omleti nasıl yapılır? Püf noktalarıyla Fransız omleti tarifi...

MasterChef Fransız omleti nasıl yapılır? Püf noktalarıyla Fransız omleti tarifi...
Tam kıvamında fırında sütlaç tarifi...

Tam kıvamında fırında sütlaç tarifi...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler