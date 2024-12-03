Çıtır çıtır patates kızartmasının sırrı: Kızartma tavasına 1 kaşık ekleyin

Yayınlanma: 03.12.2024 - 10:11

Güncelleme: 03.12.2024 - 10:11

Patates kızartmasının dışı çıtır, içi yumuşacık olması herkesin hayali! İşte bu hayali gerçeğe dönüştürecek sır: kızartma tavasına sadece bir kaşık eklemek. Basit ama etkili bu yöntemle evde hazırladığınız patatesler, restoranlarda yediklerinizi aratmayacak. Peki, bu yöntemi nasıl uygulayacaksınız? İşte mükemmel patates kızartması için adım adım tarif!

Malzemeler

4-5 adet büyük boy patates

1 yemek kaşığı nişasta

Sıvı yağ

Tuz

Yapılışı

Patatesleri hazırlayın: Patatesleri soyup ince ve eşit şekilde dilimleyin. Daha çıtır bir sonuç için patatesleri yaklaşık 30 dakika soğuk suda bekletin.

Nişastayı ekleyin: Patateslerin suyunu iyice süzüp kurulayın. Üzerine 1 yemek kaşığı nişasta ekleyerek iyice karıştırın.

Kızartma aşaması: Tavanızı bolca yağ ile doldurup iyice ısıtın. Nişastalı patatesleri gruplar halinde kızartın, böylece her tarafı eşit pişer.

Son dokunuş: Kızaran patatesleri havlu kağıt üzerine alın ve fazla yağı çektirin. Üzerine tuz serperek servis edin.