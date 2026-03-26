Çıtır ve pratik lezzet: Pırasalı gül böreği tarifi

Geleneksel börek tariflerine farklı bir dokunuş katmak isteyenler için pırasalı gül böreği ideal bir seçenek. Kolay hazırlanışı ve estetik sunumuyla dikkat çeken bu tarif, özellikle davet sofralarında sıkça tercih ediliyor. Pırasanın besleyici özelliğiyle birleşen bu börek, hem hafif hem de doyurucu bir alternatif sunuyor.

PIRASALI GÜL BÖREĞİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

3 adet yufka

3 adet pırasa

1 adet kuru soğan

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Sosu için:

1 su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

Susam veya çörek otu

PIRASALI GÜL BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

Öncelikle pırasaları ince ince doğrayın. Bir tavada zeytinyağını ısıtıp doğranmış soğanı ekleyin ve pembeleşene kadar kavurun. Ardından pırasaları ilave ederek yumuşayana kadar pişirin. Tuz ve karabiber ekleyip harcı soğumaya bırakın.

Sos için süt, sıvı yağ ve yumurtayı bir kapta çırpın. Yufkayı tezgaha serin ve üzerine hazırladığınız sostan sürün. Yufkayı üçgen parçalara kesin.

Her bir parçanın geniş kısmına iç harçtan koyun ve rulo şeklinde sarın. Ardından kendi etrafında dolayarak gül şekli verin. Tüm yufkalar için aynı işlemi tekrarlayın.

Hazırladığınız börekleri yağlı kağıt serili tepsiye dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp susam veya çö