Daha hafif, daha lezzetli: Kızartmadan patlıcan musakka tarifi

Patlıcan musakka, Türk mutfağının en sevilen klasiklerinden biri. Ancak patlıcanı kızartmak hem fazla yağ çekmesine hem de yemeğin ağırlaşmasına sebep olur. Peki, lezzetten ödün vermeden daha hafif bir musakka yapmak mümkün mü? İşte yağda kızartmadan, fırında veya tavada soteleyerek hazırlayabileceğiniz, nefis ve hafif kızartmasız patlıcan musakka tarifi.

MALZEMELER

3–4 adet orta boy patlıcan

300–350 g kıyma

1 adet büyük soğan

2–3 adet yeşil biber

2–3 adet domates (veya bir su bardağı domates rendesi)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber, pul biber

1 yemek kaşığı salça

(isteğe bağlı) bir tutam maydanoz

TARİFİN YAPILIŞI

1. Patlıcanları hazırlayın:

Patlıcanları alacalı soyun ve halka veya küp şeklinde doğrayın. Tuzlu suda 15–20 dakika bekletip acısını çıkarın. Daha sonra süzüp kağıt havluyla kurulayın.

2. Patlıcanları fırınlayın veya soteleyin:

Patlıcanları geniş bir kaba alıp az miktarda zeytinyağıyla harmanlayın. Önceden ısıtılmış 200°C fırında 20–25 dakika kadar pişirin.

İsterseniz tavada çok az zeytinyağı ile çevirerek de yumuşayana kadar soteleyebilirsiniz.

3. Kıymalı harcı hazırlayın:

Soğanı ve biberleri küçük küçük doğrayın. Tavaya zeytinyağını alıp önce soğanı kavurun, ardından biberleri ekleyin. Kıyma ekleyip suyunu salıp çekene kadar pişirin. Salçayı ve domatesi ekleyin. Tuz ve baharatlarla tatlandırın, 5–6 dakika pişirin.

4. Musakkayı birleştirin:

Fırın kabına pişen patlıcanları dizin, üzerine kıymalı sosu dökün ve güzelce yayın.

5. Fırında pişirin:

Önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 20–25 dakika daha pişirin.