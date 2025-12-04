Dakikalar içinde hazır: Kabaklı omlet tarifi

Kabaklı omlet, hem hafif hem de besleyici bir öğün arayanlar için mükemmel bir seçenek. Özellikle kahvaltıda farklı bir tat denemek isteyenler veya gün içinde pratik bir yemek hazırlamak isteyenler için ideal. Yumuşacık kabak dilimleri, yumurtanın nefis dokusuyla birleşerek doyurucu ve sağlıklı bir lezzet sunuyor. Üstelik hazırlaması sadece birkaç dakika sürüyor.

MALZEMELER

2 adet küçük kabak

3 adet yumurta

1 yemek kaşığı zeytinyağı veya tereyağı

1 küçük diş sarımsak (isteğe bağlı)

Tuz

Karabiber

Pul biber (isteğe bağlı)

Bir tutam taze dereotu veya maydanoz (isteğe bağlı)

KABAKLI OMLET NASIL YAPILIR?

1. Kabakları hazırlayın

Kabakları yıkayıp rendeleyin veya ince ince dilimleyin. Daha sulu bir kıvam istemiyorsanız rendelenen kabağın fazla suyunu hafifçe sıkabilirsiniz.

2. Kabakları soteleyin

Tavanızı ocağa alın, zeytinyağını ekleyin. Kızınca kabakları ilave edin. Yumuşayana kadar birkaç dakika soteleyin. Sarımsak kullanıyorsanız bu aşamada ekleyip hafifçe kavurabilirsiniz.

3. Yumurtayı çırpın

Yumurtaları bir kaseye alın, tuz ve karabiber ekleyerek çırpın. Dilerseniz ince kıyılmış dereotu veya maydanozla omlete ferahlık katabilirsiniz.

4. Omleti birleştirin

Sotelenen kabakların üzerine yumurta karışımını dökün. Tavanın kapağını kapatarak kısık ateşte pişirin. Altı kızarınca omleti ters çevirip diğer yüzünü de pişirin.

5. Servis edin

Servisi sıcak yapın. Üzerine pul biber serpebilir veya yanında yoğurtla sunabilirsiniz.