Damak çatlatan enfes atıştırmalık: Kolach tarifi

Kolach, Orta Avrupa kökenli, iç harçlı ve yumuşacık hamuruyla bilinen geleneksel bir lezzettir. Tatlı veya tuzlu seçenekleriyle sunulabilen Kolach, çay saatlerinin ve özel günlerin vazgeçilmezi haline gelmiştir. Evde Kolach yapmak, mis gibi hamur kokusuyla mutfağınızı sararken, sevdiklerinize de unutulmaz bir tat sunar. Peki, damak çatlatan bu efsane tat nasıl yapılır? İşte, leziz kolach tarifi...

KOLACH TARİFİ

Malzemeler

Hamur için:

500 gr un

250 ml süt

50 gr tereyağı (eritilmiş)

1 paket instant kuru maya (10 gr)

2 yemek kaşığı şeker

1 çay kaşığı tuz

1 adet yumurta

İç harç (tatlı):

200 gr krem peynir veya lor peyniri

3 yemek kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı vanilya

Üzeri için:

1 yumurta sarısı (fırçalamak için)

Pudra şekeri (isteğe bağlı)

KOLACH YAPILIŞI

Sütü ılık olacak şekilde ısıtın.

Maya ve şekeri ekleyip 5 dakika bekletin.

Unu geniş bir kaba alın, tuz ve yumurtayı ekleyin.

Mayalı sütü ve eritilmiş tereyağını ekleyerek yumuşak ve ele yapışmayan bir hamur yoğurun.

Hamuru streç film ile kaplayın ve ılık bir yerde yaklaşık 1 saat, hacmi iki katına çıkana kadar mayalanmaya bırakın.

Krem peyniri, şeker ve vanilyayı bir kasede karıştırın.

Pürüzsüz bir kıvam elde edin.

Mayalanan hamuru unlanmış tezgah üzerinde yaklaşık 1 cm kalınlığında açın.

Çay bardağı veya kalıp ile yuvarlak parçalar kesin.

Ortalarını hafifçe çukurlaştırın ve hazırladığınız iç harcı yerleştirin.

Kolachların üzerini yumurta sarısı ile fırçalayın.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında 20-25 dakika, üzeri hafif kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkardıktan sonra soğumaya bırakın.

İsteğe bağlı olarak pudra şekeri serpebilirsiniz.

Afiyet olsun!