Davet sofralarına çok yakışan lezzet: Sultan kebabı tarifi

Sultan kebabı, Osmanlı mutfağından ilham alan sunumu ve zengin içeriğiyle klasik kebap tariflerinden ayrılan özel bir yemektir. Genellikle yufkaya sarılarak fırında pişirilen bu tarif; et, sebze ve beşamel sosun mükemmel uyumunu tek tabakta buluşturur. Peki, davet sofralarına çok yakışan bu lezzet nasıl yapılır? işte, nefis sultan kebabı tarifi...

SULTAN KEBABI TARİFİ

Malzemeler

İç harcı için:

400 gram kuşbaşı dana eti (isteğe bağlı tavuk da kullanılabilir)

1 adet kuru soğan

1 adet havuç

1 adet patates

1 su bardağı bezelye

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz, karabiber, kekik

Sarmak için:

3 adet yufka

Beşamel sos için:

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

1,5 su bardağı süt

Tuz

Üzeri için:

Rendelenmiş kaşar peyniri

SULTAN KEBABI YAPILIŞI

Tavada sıvı yağı ısıtın, doğranmış soğanı ekleyip kavurun.

Kuşbaşı eti ilave edip suyunu salıp çekene kadar pişirin.

Küp doğranmış havuç, patates ve bezelyeyi ekleyin.

Baharatları ilave edip sebzeler yumuşayana kadar pişirin.

Tereyağını eritin, unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.

Sütü azar azar ekleyerek sürekli karıştırın.

Tuz ekleyip kıvam alınca ocaktan alın.

Yufkaları dörde bölün.

Ortasına etli harçtan koyun, bohça şeklinde kapatın.

Dikiş kısmı alta gelecek şekilde fırın kabına dizin.

Üzerlerine beşamel sos gezdirin, rendelenmiş kaşar serpin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

Sultan kebabını yanında pirinç pilavı, cacık veya mevsim salatası ile servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!