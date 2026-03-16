Davet sofralarına fark katan lezzet: Kadayıf mantısı tarifi

Kadayıf denildiğinde çoğu kişinin aklına şerbetli tatlılar gelir. Ancak kadayıfla hazırlanan farklı ve yaratıcı tarifler de mutfaklarda giderek daha popüler hale geliyor. Kadayıf mantısı da bu özgün lezzetlerden biri olarak dikkat çekiyor. İncecik kadayıf telleriyle hazırlanan bu tarif, iç harcı ve üzerine dökülen yoğurtlu sosla klasik mantıya benzeyen ama çıtır dokusuyla çok daha farklı bir deneyim sunuyor. İşte, davet sofralarına fark katan nefis kadayıf mantısı tarifi...

KADAYIF MANTISI TARİFİ

Malzemeler

Kadayıf mantısı için:

300 gram tel kadayıf

200 gram kıyma

1 adet küçük kuru soğan

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Üzeri için:

1 su bardağı yoğurt

1 diş sarımsak

Tuz

Sosu için:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı pul biber

KADAYIF MANTISI YAPILIŞI

İlk olarak iç harcı hazırlayın.

Kuru soğanı rendeleyip kıyma ile karıştırın.

Tuz, karabiber ve pul biber ekleyerek homojen bir harç elde edin.

Tel kadayıfları elinizle hafifçe açarak küçük parçalara ayırın.

Kadayıftan küçük bir tutam alın ve avucunuzda hafifçe bastırarak açın.

Kadayıfın ortasına hazırladığınız kıymalı harçtan küçük bir miktar yerleştirin.

Kenarlarını kapatarak küçük mantı şeklinde yuvarlayın.

Tüm kadayıfları aynı şekilde hazırladıktan sonra yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar yaklaşık 20–25 dakika pişirin.

Kadayıflar altın rengi olduğunda fırından çıkarın.

Yoğurdu bir kaseye alın, ezilmiş sarımsak ve tuz ekleyip karıştırın.

Fırından çıkan kadayıf mantılarının üzerine sarımsaklı yoğurt dökün.

Ayrı bir tavada tereyağını eritip pul biber ekleyerek hazırladığınız sosu da üzerine gezdirin.

Sıcak olarak servis edin.

Afiyet olsun!