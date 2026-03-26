Davet sofralarına yakışan lezzet: Rus salatası tarifi

Hem davet sofralarında hem de günlük öğünlerde sıkça tercih edilen Rus salatası, yapımı kolay ve lezzeti garanti tarifler arasında yer alır. Renkli görünümü ve kremamsı dokusuyla öne çıkan bu salata, özellikle et ve tavuk yemeklerinin yanında sıkça servis edilir.

RUS SALATASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

2 adet patates

1 adet havuç

1 su bardağı bezelye (haşlanmış)

4-5 adet kornişon turşu

4 yemek kaşığı mayonez

2 yemek kaşığı yoğurt (isteğe bağlı)

Tuz

RUS SALATASI NASIL YAPILIR?

Öncelikle patates ve havucu küçük küpler halinde doğrayın ve haşlayın. Sebzeler yumuşadıktan sonra süzüp soğumaya bırakın.

Soğuyan sebzeleri bir kaba alın. Üzerine haşlanmış bezelyeyi ve küçük doğranmış kornişon turşuları ekleyin.

Mayonez ve isteğe bağlı olarak yoğurdu ilave edin. Tuzunu ayarlayıp tüm malzemeleri nazikçe karıştırın.

Hazırladığınız Rus salatasını buzdolabında bir süre dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.