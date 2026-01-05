Davet sofralarının yeni yıldızı: Patlıcanlı volovan tarifi

Patlıcanlı volovan, hem pratik hazırlanışı hem de şık sunumuyla öne çıkan, Fransız mutfağından ilham alan özel bir atıştırmalıktır. Klasik volovan tariflerine sebzeli ve hafif bir dokunuş katan bu lezzet, özellikle misafir ağırlarken sofrada fark yaratmak isteyenler için ideal bir alternatiftir. Peki, davet sofralarının yeni yıldızı olan bu tarif nasıl yapılır? İşte, enfes patlıcanlı volovan tarifi...

PATLICANLI VOLOVAN TARİFİ

Malzemeler:

6 adet hazır volovan çanağı

2 adet orta boy patlıcan

1 adet küçük soğan

1 adet kapya biber

1 diş sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

Tuz

Karabiber

Kırmızı pul biber

PATLICANLI VOLOVAN YAPILIŞI

Patlıcanları küçük küpler halinde doğrayın ve acısının çıkması için tuzlu suda 10 dakika bekletin.

Patlıcanları sudan çıkarıp kurulayın.

Tavada zeytinyağını ısıtın, ince doğranmış soğan ve sarımsağı ekleyip pembeleşene kadar kavurun.

Küp doğranmış kapya biberi ve patlıcanları ekleyerek birkaç dakika soteleyin.

Salçayı ekleyin, tuz ve baharatlarla tatlandırın.

Kısık ateşte patlıcanlar yumuşayana kadar pişirin.

Volovan çanaklarını fırında 180 derecede 5–7 dakika ısıtın.

Hazırladığınız patlıcanlı harcı sıcak volovanların içine paylaştırın.

Patlıcanlı volovanları ince kıyılmış maydanoz veya rendelenmiş kaşar peyniri ile süsleyerek sıcak servis edebilirsiniz.

Davet sofralarında başlangıç olarak sunmak için idealdir.

Afiyet olsun!