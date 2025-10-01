Deniz mahsullerinin gözdesi: MasterChef ahtapot güveç tarifi

Deniz ürünleri sevenler için ahtapot, hem besleyici hem de oldukça lezzetli bir seçenektir. Özellikle güveçte pişirildiğinde, sebzelerle harmanlanan aromasıyla sofralara enfes bir tat katar. Ahtapot güveç tarifi, restoranlarda sıkça tercih edilen ancak evde de kolayca yapılabilen özel yemekler arasındadır. Üstelik içerdiği yüksek protein sayesinde sağlıklı bir alternatiftir. Peki, deniz mahsullerinin gözdesi olan bu tarif nasıl yapılır? İşte, enfes tadıyla ahtapot güveç tarifi...

AHTAPOT GÜVEÇ TARİFİ

Malzemeler:

1 adet orta boy ahtapot (yaklaşık 1 kg)

2 adet kuru soğan

3 diş sarımsak

2 adet domates

2 adet yeşil biber

1 adet kırmızı biber

1 çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı domates salçası

Yarım çay bardağı beyaz şarap (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kekik

AHTAPOT GÜVEÇ YAPILIŞI

Ahtapotu iyice temizleyin, tuzla ovarak yıkayın ve büyük parçalar halinde doğrayın.

Derin bir tencerede ahtapotu yaklaşık 30 dakika haşlayın.

Haşlandıktan sonra süzün ve küçük parçalar halinde kesin.

Geniş bir tavada zeytinyağını ısıtın.

İnce doğranmış soğan ve sarımsağı ekleyin, pembeleşinceye kadar kavurun.

Doğranmış biberleri ve küp doğranmış domatesleri tavaya alın.

Domates salçasını ekleyerek birkaç dakika daha pişirin.

Haşlanmış ahtapot parçalarını sebzelerin üzerine ekleyin.

Tuz, karabiber, pul biber ve kekik serpin.

İsteğe bağlı olarak beyaz şarap da ekleyebilirsiniz.

Hazırladığınız karışımı güveç kaplarına paylaştırın.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20 dakika pişirin.

Fırından çıkan sıcak ahtapot güveci, yanında taze ekmek veya pilavla servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!