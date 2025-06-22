Denizden gelen lezzet: Evde pratik midyeli makarna tarifi

Deniz mahsullerinin en sevilenlerinden biri olan midye, makarna ile buluştuğunda ortaya enfes bir lezzet çıkar. Hafif, aromatik ve şık sunumuyla hem hafta içi akşam yemeklerine hem de özel davetlere yakışacak bu tarif, deniz ürünlerini sevenler için ideal. İşte evde kolayca yapabileceğiniz midyeli makarna tarifi.

MALZEMELER (4 kişilik)

400 gram spagetti veya linguine makarna

500 gram midye (kabuklu, temizlenmiş)

3-4 diş sarımsak (ince doğranmış)

1 adet orta boy soğan (küp doğranmış)

2 adet orta boy domates (rendelenmiş veya doğranmış)

Yarım su bardağı beyaz şarap (isteğe bağlı)

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tutam kırmızı pul biber (isteğe bağlı)

Tuz ve karabiber

Taze maydanoz (ince kıyılmış)

1 adet limon (servis için)

HAZIRLANIŞI

Makarnayı, tuzlu kaynar suda al dente kıvamında haşlayın. Suyunu süzüp kenara alın.

Geniş bir tavada zeytinyağını ısıtın. İnce doğranmış soğanları ekleyip şeffaflaşana kadar kavurun.

Sarımsağı ilave edin, kokusu çıkana dek kısa süre çevirin.

Rendelenmiş domatesleri ekleyip 5-6 dakika orta ateşte pişirin.

Temizlenmiş midyeleri tavaya koyun, üzerine beyaz şarabı ilave edin. Kapağı kapatıp midyeler açılana kadar yaklaşık 5-7 dakika pişirin. Açılmayan midyeleri kullanmayın.

Pul biber, tuz ve karabiberle tatlandırın.

Haşlanmış makarnayı tavaya ekleyip tüm malzemeleri güzelce karıştırın.

Ocaktan almadan önce ince kıyılmış maydanozu serpin.

Servis ederken limon dilimleriyle tatlandırabilirsiniz.