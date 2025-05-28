Dışarıda yediğinizden farksız: Evde kolay kalamar tava tarifi

Kalamar, doğru hazırlandığında son derece lezzetli ve hafif bir deniz ürünüdür. Ancak birçok kişi evde yaparken sertleştiğinden ya da lastik gibi olduğundan şikayet eder. Bu tarifte kalamarın hem yumuşak hem çıtır olması için tüm sırlar var!

MALZEMELER

500 gram temizlenmiş kalamar

1 tatlı kaşığı karbonat

1 çay kaşığı toz şeker

1 su bardağı süt

1 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

Kızartmak için ayçiçek yağı

Servis için limon dilimleri ve tarator sos (isteğe bağlı)

KALAMAR NASIL YUMUŞATILIR?

Kalamarın yumuşak ve lokum gibi olması için en önemli adım süt, karbonat ve şekerle marine etmektir.

Kalamarları halka halka doğrayın.

Bir kaba alın, üzerine süt, karbonat ve şekeri ekleyip güzelce karıştırın.

Bu şekilde en az 2 saat, vaktiniz varsa geceden sabaha kadar buzdolabında bekletin.

KALAMAR TAVA NASIL YAPILIR?

Marine ettiğiniz kalamarları süzün ve fazla sıvısını alın.

Tuzla karıştırılmış una bulayın.

Derin bir tavada yağı kızdırın.

Kalamarları altın sarısı renk alana kadar 2-3 dakika kızartın.

Havlu kağıt serili tabağa alıp fazla yağını süzdürün.

Limon dilimi ve tarator sos eşliğinde servis edin.