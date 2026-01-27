Dışı çıtır, içi bol harçlı klasik lezzet: Talaş böreği tarifi

Talaş böreği, Türk mutfağının klasik hamur işi lezzetlerinden biridir. Dışı çıtır, içi yumuşak ve bol harçlı yapısıyla özellikle çay saatlerinde ve davet sofralarında sıkça tercih edilir. Etli ya da tavuklu olarak hazırlanabilen talaş böreği, milföy hamuruyla yapıldığında pratikliğiyle de öne çıkar.

TALAŞ BÖREĞİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Hamur için:

Milföy hamuru

İç harcı için:

Kuşbaşı et veya tavuk göğsü

Soğan

Havuç

Bezelye

Sıvı yağ

Tuz, karabiber

Üzeri için:

Yumurta sarısı

Susam veya çörek otu (isteğe bağlı)

TALAŞ BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

Öncelikle iç harç hazırlanır. Tavaya sıvı yağ alınır, doğranmış soğanlar kavrulur. Kuşbaşı et veya tavuk eklenerek suyunu salıp çekene kadar pişirilir. Ardından küçük doğranmış havuç ve bezelye eklenir, tuz ve baharatlarla tatlandırılır. Harç ocaktan alınıp soğumaya bırakılır.

Milföy hamurları oda sıcaklığında yumuşatılır. Her bir hamur hafifçe açılır ve ortasına hazırlanan iç harçtan konur. Hamur bohça şeklinde kapatılır ve yağlı kâğıt serili fırın tepsisine dizilir.

Üzerlerine yumurta sarısı sürülür, isteğe göre susam veya çörek otu serpilir. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirilir.