Dışı çıtır, içi yumuşacık enfes lezzet: Sarımsaklı ekmek tarifi

Sarımsaklı ekmek; çıtır dış yüzeyi, yumuşak iç dokusu ve bol aromalı sarımsak sosuyla dünya mutfaklarının sevilen lezzetlerinden biridir. Özellikle İtalyan ve Amerikan mutfağında sıkça yer alan bu nefis ekmek, kahvaltılardan ana yemeklere kadar pek çok yemeğin yanına harika bir eşlikçidir. Peki, dışı çıtır, içi yumuşacık olan bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, leziz sarımsaklı ekmek tarifi...

SARIMSAKLI EKMEK TARİFİ

Malzemeler:

1 adet uzun baget ekmeği (veya dilimlenmiş tost ekmeği)

4-5 diş sarımsak

3 yemek kaşığı tereyağı (oda sıcaklığında)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tutam tuz

1 yemek kaşığı ince doğranmış maydanoz

(İsteğe bağlı) Rendelenmiş kaşar veya mozzarella peyniri

SARIMSAKLI EKMEK YAPILIŞI

Sarımsakları rendeleyin veya ezin.

Oda sıcaklığındaki tereyağıyla karıştırın.

Üzerine zeytinyağı, tuz ve ince doğranmış maydanozu ekleyip karıştırın.

Baget ekmeğini uzunlamasına ikiye kesin ya da tost ekmeklerini kullanıyorsanız üzerlerine bıçakla birkaç çizik atın.

Hazırladığınız sarımsaklı karışımı her dilimin üzerine eşit şekilde sürün.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında, yaklaşık 10-12 dakika kadar pişirin.

Üzerine kaşar peyniri serpmek isterseniz, son 2 dakikada fırına geri koyabilirsiniz.

Afiyet olsun!