Dışı gevrek içi pamuk gibi: Pastane poğaçası tarifi

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden pastane poğaçası, yumuşacık dokusu ve tereyağı kokusuyla günün her saati keyifle tüketilebiliyor. Dışının hafif kızarmış, içinin ise pamuk gibi olmasıyla klasik mayalı poğaçalardan ayrılan bu tarif, hem sade hem de iç harçlı versiyonlarıyla sofralara lezzet katıyor.
PASTANE POĞAÇASI TARİFİ
Malzemeler
- 1 su bardağı ılık süt
- Yarım su bardağı sıvı yağ
- 1 adet yumurta (sarısı üzerine, beyazı hamura)
- 1 tatlı kaşığı toz şeker
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 yemek kaşığı instant maya
- 3,5 su bardağı un (kontrollü eklenir)
- 50 gram oda sıcaklığında tereyağı
- Üzeri için: yumurta sarısı ve susam
Yapılışı
- Hamuru yoğurun: Ilık süt, sıvı yağ, yumurta beyazı, şeker, tuz ve mayayı bir kapta karıştırın. Unu azar azar ekleyerek ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğurun.
- Mayalandırın: Hamurun üzerini örtüp 40 dakika kadar dinlendirin.
- Şekil verin: Mayalanan hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar alın, elinizle açıp arasına az miktarda tereyağı sürün ve katlayın. Dilerseniz peynirli veya zeytinli harç da koyabilirsiniz.
- Üzeri için: Poğaçaları yağlı kâğıt serili tepsiye dizin. Üzerine yumurta sarısı sürüp susam serpiştirin.
- Pişirme: Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20–25 dakika, üzeri altın rengi olana kadar pişirin.