Dışı gevrek içi pamuk gibi: Pastane poğaçası tarifi

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden pastane poğaçası, yumuşacık dokusu ve tereyağı kokusuyla günün her saati keyifle tüketilebiliyor. Dışının hafif kızarmış, içinin ise pamuk gibi olmasıyla klasik mayalı poğaçalardan ayrılan bu tarif, hem sade hem de iç harçlı versiyonlarıyla sofralara lezzet katıyor.

PASTANE POĞAÇASI TARİFİ

Malzemeler

1 su bardağı ılık süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta (sarısı üzerine, beyazı hamura)

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı instant maya

3,5 su bardağı un (kontrollü eklenir)

50 gram oda sıcaklığında tereyağı

Üzeri için: yumurta sarısı ve susam

Yapılışı