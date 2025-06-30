Dışı incecik, içi akışkan: Pratik İzmir bombası tarifi

İzmir bombası, son yıllarda tatlı dünyasında adını sıkça duyduğumuz, özellikle çikolata tutkunlarının bayılarak tükettiği bir tarif. Evde kolayca hazırlanan bu tatlı, pratikliği ve lezzetiyle hem göz dolduruyor hem de damakları şenlendiriyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz pratik İzmir bomba tarifi!

MALZEMELER

1 çay bardağı ılık su

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı pudra şekeri

1,5 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

8-10 tatlı kaşığı sürülebilir çikolata (örneğin Nutella)

HAZIRLANIŞI

Derin bir kaba su, sıvı yağ ve pudra şekerini alın. Karıştırın.

Üzerine azar azar un ekleyerek ele yapışmayan, yumuşak bir hamur yoğurun.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp merdane ile incecik açın.

Ortasına donmuş çikolata koyun ve kenarlarını iyice kapatıp yuvarlayın.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 6-7 dakika, hafif renk alana kadar pişirin.

Fırından çıkar çıkmaz servis edin; çünkü içindeki çikolata sıcakken akışkan kalır.