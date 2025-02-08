Dışı kıtır, içi dolu dolu efsane lezzet: Bomboloni tarifi

Yayınlanma: 08.02.2025 - 17:54

Güncelleme: 08.02.2025 - 17:54

İtalya mutfağının en sevilen tatlılarından biri olan Bomboloni, içi yumuşacık, dışı hafif çıtır ve bol dolgulu bir hamur işidir. Özellikle kahvaltılarda ve çay saatlerinde keyifle tüketilen bu lezzet, donut'a benzese de genellikle ortası delik olmadan hazırlanır ve içi krema ya da çikolata dolgulu olur. Peki, dışı kıtır, içi dolu dolu olan bu efsane lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes bomboloni tarifi...

BOMBOLONI TARİFİ

Malzemeler

Hamur için:

500 gram un

2 yemek kaşığı toz şeker

1 paket instant maya (10 gram)

1 çay kaşığı tuz

200 ml ılık süt

2 yemek kaşığı tereyağı (oda sıcaklığında)

2 adet yumurta

Kızartmak için:

Bolca sıvı yağ

Kaplama için:

Toz şeker

İç dolgu için:

Pastacı kreması, çikolata kreması veya marmelat

BOMBOLONI YAPILIŞI

Geniş bir karıştırma kabına un, şeker, maya ve tuzu ekleyin.

Ilık sütü ve yumurtaları ekleyerek yoğurmaya başlayın.

Yumuşak tereyağını hamura ekleyerek yoğurmaya devam edin.

Ele yapışmayan, yumuşak kıvamda bir hamur elde edin.

Hamurun üzerini örtüp 1 saat boyunca oda sıcaklığında mayalanmaya bırakın.

Mayalanan hamuru hafif unlanmış tezgaha alın, merdane ile 1 cm kalınlığında açın.

Bir bardak ya da yuvarlak bir kalıpla keserek şekillendirin.

Şekillendirdiğiniz hamurları yağlı kağıt serili bir tepsiye dizin ve üzerini örtüp 30 dakika daha mayalanmaya bırakın.

Geniş bir tencerede yağı ısıtın ve bombolonileri altın rengini alana kadar iki taraflı kızartın.

Kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını süzdürün.

Sıcak haldeyken bombolonileri toz şekere bulayın.

Krema torbasına doldurduğunuz pastacı kreması ya da çikolata kremasını bombolonilerin içine enjekte edin.

Ilık ya da oda sıcaklığında servis yapabilirsiniz.

Afiyet olsun!