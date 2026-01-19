Diyet dostu enfes lezzet: Mercimek mantısı tarifi

Mercimek mantısı; kırmızı mercimek ile hazırlanan, hamur kullanılmadan yapılan pratik bir mezedir. Özellikle etsiz, hafif ve besleyici tarifler arayanlar için ideal olan bu lezzet, yoğurt ve salçalı sosla servis edilerek klasik mantı tadını aratmayan bir alternatif sunar. Peki, diyet dostu bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis mercimek mantısı tarifi...

MERCİMEK MANTISI TARİFİ

Malzemeler:

1 su bardağı kırmızı mercimek

2 su bardağı su (400 ml)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1/2 çay kaşığı karabiber

1/2 çay kaşığı kimyon

2–3 dal ince doğranmış maydanoz

Mercimek Mantısı Sosu İçin

1–2 diş sarımsak

5 yemek kaşığı yoğurt

2–3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı pul biber

1 yemek kaşığı salça

MERCİMEK MANTISI YAPILIŞI

Kırmızı mercimeği bol suyla yıkayıp tencereye alın.

Üzerine 2 su bardağı (400 ml) su ekleyin ve mercimek suyunu tamamen çekene kadar pişirin.

Pişen mercimeği bir kaba alarak ılınmasını bekleyin.

Ilıyan mercimeğe tuz, kırmızı toz biber, karabiber ve kimyonu ekleyin.

İnce doğranmış maydanozu da ilave ederek pürüzsüz bir kıvam alana kadar yoğurun.

Hazırlanan harçtan misket büyüklüğünde parçalar koparıp şekil verin.

Elinizi hafif ıslatarak daha kolay şekil verebilirsiniz.

Sos için; yoğurt ile rendelenmiş sarımsağı karıştırarak sarımsaklı yoğurdu hazırlayın.

Küçük bir tavada zeytinyağını ısıtın, salça ve pul biberi ekleyerek kısa süre kızdırın.

Servis sırasında mercimek mantılarının üzerine önce sarımsaklı yoğurdu, ardından salçalı sosu gezdirin.

Afiyet olsun!