Doğadan sofraya Anadolu'nun gizli lezzeti: Kenger Kavurması tarifi

Kenger, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ilkbaharda toplanan, dikenli yapraklarının içinden çıkarılan bir ot türüdür. Kenger kavurması ise bu doğal bitkinin en lezzetli halidir. Genellikle kavurma etiyle pişirilen bu yemek, hafif acımsı aromasıyla damakta kalıcı bir tat bırakır. Sofraya geldiğinde doğanın kokusunu hissettiren bu yemek, hem yöresel hem de sağlıklı bir alternatiftir.
KENGER KAVURMASI TARİFİ
Malzemeler
- 500 gram kenger otu (ayıklanmış ve temizlenmiş)
- 250 gram kuşbaşı dana eti veya kavurma
- 1 adet büyük kuru soğan
- 2 diş sarımsak
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı pul biber
- Yarım limon suyu
Yapılışı
- Kengerleri hazırlayın: Kenger otlarının dikenli kısımlarını ayıklayın. Bol suyla yıkadıktan sonra küçük parçalara kesin. Kaynar suda 10 dakika kadar haşlayın, süzün ve soğumaya bırakın.
- Eti kavurun: Tereyağını ve zeytinyağını tavaya alın. Etleri ekleyip suyunu salıp çekene kadar kavurun. Etiniz kavurma ise bu aşamada sadece ısıtmanız yeterli olacaktır.
- Soğan ve sarımsağı ekleyin: Doğranmış soğanı ve ezilmiş sarımsağı ete ekleyin. Soğanlar pembeleşinceye kadar kavurmaya devam edin.
- Kengerleri katın: Haşlanmış kengerleri tavaya alın, tuz ve baharatları ekleyin. Orta ateşte 10–15 dakika kadar kavurun.
- Son dokunuş: Ocaktan almadan önce limon suyunu gezdirin. Hafif ekşimsi tat yemeğin aromasını dengeleyerek lezzeti artıracaktır.
- Servis edin: Kenger kavurmasını sıcak olarak servis edin. Yanına yoğurt veya ayran çok yakışır.