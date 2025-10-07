Doğadan sofraya Anadolu'nun gizli lezzeti: Kenger Kavurması tarifi

Kenger, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ilkbaharda toplanan, dikenli yapraklarının içinden çıkarılan bir ot türüdür. Kenger kavurması ise bu doğal bitkinin en lezzetli halidir. Genellikle kavurma etiyle pişirilen bu yemek, hafif acımsı aromasıyla damakta kalıcı bir tat bırakır. Sofraya geldiğinde doğanın kokusunu hissettiren bu yemek, hem yöresel hem de sağlıklı bir alternatiftir.

KENGER KAVURMASI TARİFİ

Malzemeler

500 gram kenger otu (ayıklanmış ve temizlenmiş)

250 gram kuşbaşı dana eti veya kavurma

1 adet büyük kuru soğan

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

Yarım limon suyu

Yapılışı