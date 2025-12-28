Dünya mutfağına bir armağan: Pad Thai tarifi

Bangkok sokaklarında dumanı tüten wok tavalarından çıkan Pad Thai, Tayland mutfağının küresel simgelerinden biri olarak kabul ediliyor. Tatlı, ekşi ve tuzlu lezzetlerin aynı tabakta buluştuğu bu yemek; tamarind sosu, balık sosu ve lime dokunuşuyla diğer Asya erişte yemeklerinden ayrışıyor. Hem evde kolayca hazırlanabilmesi hem de malzeme çeşitliliğine açık olması, Pad Thai’yi dünya mutfaklarında vazgeçilmez kılıyor.

PAD THAI TARİFİ

Malzemeler

200 g pirinç eriştesi (rice noodles)

200 g karides (isteğe bağlı olarak tavuk veya tofu)

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 diş sarımsak (ince doğranmış)

2 adet yumurta

3 yemek kaşığı tamarind sosu

2 yemek kaşığı balık sosu

1–1,5 yemek kaşığı esmer şeker

1 çay bardağı fasulye filizi

2 dal taze soğan (doğranmış)

3 yemek kaşığı kavrulmuş yer fıstığı (iri çekilmiş)

1 adet lime (servis için)

İsteğe bağlı: pul biber veya chili flakes

Yapılışı