Düşük karbonhidratlı hafif lezzet: Yoğurtlu kabak spagetti tarifi

Makarna keyfinden vazgeçmeden daha hafif ve sağlıklı bir seçenek arayanlara enfes bir öneri: Yoğurtlu kabak spagetti! Düşük karbonhidratlı ve glutensiz bu ferah tarif, hem formunu korumak isteyenlerin hem de lezzetten ödün vermeyenlerin favorisi olacak. Yoğurt, sarımsak ve hafif sotelenmiş kabakla birleşen bu tabak; pratikliğiyle mutfağınıza, hafifliğiyle sofranıza iyi gelecek.

Malzemeler

2 adet orta boy kabak

3 yemek kaşığı süzme yoğurt

1 diş sarımsak (ezilmiş)

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Tuz

Üzeri için: pul biber, ceviz içi, dereotu

Yapılışı