Düşük karbonhidratlı hafif lezzet: Yoğurtlu kabak spagetti tarifi

Makarna keyfinden vazgeçmeden daha hafif ve sağlıklı bir seçenek arayanlara enfes bir öneri: Yoğurtlu kabak spagetti! Düşük karbonhidratlı ve glutensiz bu ferah tarif, hem formunu korumak isteyenlerin hem de lezzetten ödün vermeyenlerin favorisi olacak. Yoğurt, sarımsak ve hafif sotelenmiş kabakla birleşen bu tabak; pratikliğiyle mutfağınıza, hafifliğiyle sofranıza iyi gelecek.
Malzemeler
- 2 adet orta boy kabak
- 3 yemek kaşığı süzme yoğurt
- 1 diş sarımsak (ezilmiş)
- 1 tatlı kaşığı zeytinyağı
- Tuz
Üzeri için: pul biber, ceviz içi, dereotu
Yapılışı
- Kabakları spiral doğrayıcı ile spagetti şeklinde doğrayın. (Spiral doğrayıcınız yoksa rendenin kalın tarafını kullanabilirsiniz.)
- Bir tavaya çok az zeytinyağı alın ve kabakları yüksek ateşte sadece 2-3 dakika soteleyin. Çok pişirmemeye dikkat edin, hafif diri kalması önemli.
- Süzme yoğurdu bir kaseye alın, ezilmiş sarımsak ve bir tutam tuzla karıştırın.
- Sotelediğiniz kabakları servis tabağına alın. Üzerine yoğurtlu sosu gezdirin. Dilerseniz ceviz kırığı, pul biber ve dereotu serpiştirin.