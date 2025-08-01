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Düşük karbonhidratlı hafif lezzet: Yoğurtlu kabak spagetti tarifi

Düşük karbonhidratlı hafif lezzet: Yoğurtlu kabak spagetti tarifi

1.08.2025 15:28:00
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Haber Merkezi
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Düşük karbonhidratlı hafif lezzet: Yoğurtlu kabak spagetti tarifi

Kabaktan yapılan bu düşük kalorili, yoğurtlu tarifi hem ferahlatıcı hem de oldukça doyurucu. Özellikle yaz aylarında hem öğle hem de akşam yemeği için ideal.

Makarna keyfinden vazgeçmeden daha hafif ve sağlıklı bir seçenek arayanlara enfes bir öneri: Yoğurtlu kabak spagetti! Düşük karbonhidratlı ve glutensiz bu ferah tarif, hem formunu korumak isteyenlerin hem de lezzetten ödün vermeyenlerin favorisi olacak. Yoğurt, sarımsak ve hafif sotelenmiş kabakla birleşen bu tabak; pratikliğiyle mutfağınıza, hafifliğiyle sofranıza iyi gelecek.

Malzemeler

  • 2 adet orta boy kabak
  • 3 yemek kaşığı süzme yoğurt
  • 1 diş sarımsak (ezilmiş)
  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı
  • Tuz

Üzeri için: pul biber, ceviz içi, dereotu

Yapılışı

  1. Kabakları spiral doğrayıcı ile spagetti şeklinde doğrayın. (Spiral doğrayıcınız yoksa rendenin kalın tarafını kullanabilirsiniz.)
  2. Bir tavaya çok az zeytinyağı alın ve kabakları yüksek ateşte sadece 2-3 dakika soteleyin. Çok pişirmemeye dikkat edin, hafif diri kalması önemli.
  3. Süzme yoğurdu bir kaseye alın, ezilmiş sarımsak ve bir tutam tuzla karıştırın.
  4. Sotelediğiniz kabakları servis tabağına alın. Üzerine yoğurtlu sosu gezdirin. Dilerseniz ceviz kırığı, pul biber ve dereotu serpiştirin.
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