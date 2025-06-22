Edirne usulü lezzet şöleni: Yaprak ciğer tarifi

Türk mutfağının en sevilen sokak lezzetlerinden biri olan yaprak ciğer, özellikle Edirne ile özdeşleşmiştir. Adını, incecik doğranmış yaprak gibi ciğer dilimlerinden alan bu enfes yemek, dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık dokusuyla damakta unutulmaz bir iz bırakır. Peki, Edirne usulü lezzet şöleni olan bu yemek nasıl yapılır? İşte, enfes yaprak ciğer tarifi...





YAPRAK CİĞER TARİFİ

Malzemeler

500 gram dana ciğeri (süt dana tercih edilir)

1 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

Kızartmak için sıvı yağ

Servis için:

Kızartılmış kuru biber, sumaklı soğan, maydanoz

YAPRAK CİĞER YAPILIŞI

Ciğerin zarını soyun ve mümkün olduğunca ince yaprak gibi dilimleyin.

Bu aşamada ciğeri dilimlemek zor geliyorsa, kasaptan "yaprak ciğerlik" şeklinde hazırlamasını isteyebilirsiniz.

Ciğer dilimlerini kağıt havlu ile güzelce kurulayın.

Bu, yağda çıtır çıtır kızarması için önemli bir püf noktasıdır.

Geniş bir kapta unu, tuzu ve isteğe göre pul biberi karıştırın.

Kurulanan ciğerleri bu karışıma atın ve her bir parçayı iyice una bulayın.

Ardından fazla unu silkeleyin.

Geniş bir tavaya bolca sıvı yağ koyun ve iyice kızdırın.

Ciğerleri fazla kalabalık yapmadan, tek tek ya da küçük partiler hâlinde yağa bırakın.

Yaklaşık 1-1,5 dakika içinde ciğerler altın rengini alır.

Fazla pişirmemeye özen gösterin; aksi halde kuruyabilir.

Kızaran ciğerleri havlu kağıt üzerine alarak fazla yağını süzdürün.

Yanına sumaklı soğan, kızarmış kuru biber ve maydanoz ile birlikte sıcak servis edin.

Afiyet olsun!