Efsane lezzetiyle sofraların yıldızı: Böğürtlenli cheesecake tarifi

Tatlı severlerin kalbini fetheden cheesecake, meyve soslarıyla birleştiğinde adeta bir lezzet şölenine dönüşür. Özellikle böğürtlenin ekşi-tatlı aromasıyla harmanlanan bu tatlı, hem görünümüyle hem tadıyla fark yaratır. Çay saatlerinden özel davetlere kadar her sofraya yakışacak bu böğürtlenli cheesecake tarifi ile siz de pastane kalitesinde tatlılar hazırlayabilirsiniz. Peki, efsane lezzetiyle sofraların yıldızı olan bu tatlı nasıl yapılır? İşte, enfes böğürtlenli cheesecake tarifi...

B Ö Ğ Ü RTLENL İ CHEESECAKE TAR İ F İ

Malzemeler

2 paket yulaflı bisküvi (yaklaşık 300 gram)

100 gram eritilmiş tereyağı

1 yemek kaşığı toz şeker (isteğe bağlı)

Kreması için:

600 gram labne peyniri

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı krema

3 adet yumurta

2 yemek kaşığı un

1 tatlı kaşığı vanilya özütü (veya vanilin)

Böğürtlen sosu için:

1,5 su bardağı böğürtlen (taze veya dondurulmuş)

2 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı nişasta (az su ile açılmış)

Yarım limon suyu

B Ö Ğ Ü RTLENL İ CHEESECAKE YAPILI Ş I

Bisküvileri rondodan geçirerek toz haline getirin.

Eritilmiş tereyağı ve şekeri ekleyip karıştırın.

Karışımı kelepçeli kalıbın tabanına bastırarak yayın.

170 derece fırında 10 dakika kadar ön pişirme yapın.

Labne peyniri ve şekeri mikserle çırpın.

Ardından yumurtaları tek tek ekleyerek karıştırmaya devam edin.

Krema, un ve vanilyayı da ilave edip pürüzsüz bir kıvam elde edene dek çırpın.

Karışımı tabanın üzerine dökün.

Önceden ısıtılmış 160 derece fırında, cheesecake'i yaklaşık 50–60 dakika pişirin.

Ortası hafif sallanıyorsa fırını kapatıp kapağı aralık şekilde içinde dinlendirin.

Soğuduktan sonra buzdolabında en az 4 saat dinlendirin.

Tüm sos malzemelerini küçük bir tencereye alın.

Orta ateşte karıştırarak kıvam alana kadar pişirin.

Soğuduktan sonra cheesecake'in üzerine dökün.

Afiyet olsun!