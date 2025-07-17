Efsanevi lezzet: Evde Susurluk tostu tarifi

Türkiye’nin en sevilen lezzetlerinden biri olan Susurluk tostu, özellikle Balıkesir’in Susurluk ilçesiyle özdeşleşmiş, doyurucu ve benzersiz tadıyla öne çıkan bir tost çeşididir. Bol malzemeli, enfes peynir ve sucuk birleşimiyle damaklarda unutulmaz bir tat bırakır. İşte, evde kolayca yapabileceğiniz Susurluk tostu tarifi...

MALZEMELER

4 dilim tost ekmeği

150 gram dilimli sucuk (tercihen dana veya dana-dana karışımı)

150 gram kaşar peyniri veya dil peyniri

2 adet domates (ince dilimlenmiş)

1 adet yeşil biber (ince doğranmış)

1 yemek kaşığı tereyağı veya margarin

İsteğe bağlı: turşu dilimleri

HAZIRLIK AŞAMALARI

Sucukları hazırlayın: Teflon tavada sucukları hafifçe kızartın. Böylece hem aroması artar hem de hafif çıtır bir doku kazanır.

Tost ekmeğini hazırlayın: Tost ekmeklerinin bir yüzüne tereyağı sürün. Bu dışının çıtır ve altın renginde olmasını sağlar.

Malzemeleri yerleştirin: Tereyağını sürdüğünüz ekmeklerin üzerine önce sucuk dilimlerini, ardından peynirleri koyun. Domates dilimleri ve yeşil biberleri de yerleştirin. İsterseniz turşu ekleyebilirsiniz.

Tostu kapatın: Diğer ekmek dilimini üzerine kapatıp hafifçe bastırın.

Pişirme: Tost makinesinde ya da tavada, ekmek altın sarısı renk alana ve peynir eriyene kadar pişirin. Her iki tarafının eşit kızarmasına dikkat edin.

Servis: Sıcak olarak, yanında ayran veya çayla servis edin.