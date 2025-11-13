Ege mutfağının gizli hazinesi: Balkabağı sinkonta tarifi

Ege mutfağının geleneksel lezzeti sinkonta, bu kez balkabağıyla bambaşka bir yorum kazanıyor. Hem klasik, hem modern bir dokunuşla sofranıza yenilik katın. Peki, Ege mutfağının bu leziz gizli hazinesi nasıl yapılır? İşte, enfes balkabağı sinkonta tarifi...

BALKABAĞI SİNKONTA TARİFİ

Malzemeler

1 kg balkabağı (kabukları soyulmuş, dilimlenmiş)

1 büyük kuru soğan

4 diş sarımsak

5 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 tatlı kaşığı sirke veya limon suyu

1 su bardağı yoğurt (servis için)

1 diş sarımsak (yoğurtla karıştırmak için)

İsteğe göre:

Üzerine kavrulmuş ceviz veya dereotu

BALKABAĞI SİNKONTA YAPILIŞI

Kabakları ince dilimler hâlinde doğrayın ve fırın tepsisine dizin.

Üzerine halka doğranmış soğan ve ezilmiş sarımsakları serpiştirin.

Zeytinyağı, tuz, karabiber, kırmızı toz biber ve sirkeyi karıştırıp sebzelerin üzerine gezdirin.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 30-35 dakika kadar, balkabakları yumuşayıncaya kadar pişirin.

Ilındıktan sonra üzerine sarımsaklı yoğurt gezdirin.

Dilerseniz kavrulmuş ceviz ya da ince doğranmış dereotuyla süsleyin.

Afiyet olsun!