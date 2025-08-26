Ege mutfağının zarif lezzeti: Zeytinyağlı kabak çiçeği dolması

Pirinç, soğan, yeşillikler ve zeytinyağıyla hazırlanan bu özel dolma, hem sağlıklı hem de damakta unutulmaz bir tat bırakıyor. Özellikle yaz aylarında soğuk servis edilerek hafif bir öğün ya da meze olarak sofralarda yer buluyor.

MALZEMELER

25-30 adet taze kabak çiçeği

1 su bardağı pirinç

2 adet kuru soğan (ince doğranmış)

1 yemek kaşığı dolmalık fıstık

1 yemek kaşığı kuş üzümü

Yarım demet dereotu (ince kıyılmış)

Yarım demet taze nane (ince kıyılmış)

Yarım demet maydanoz (ince kıyılmış)

1 tatlı kaşığı kuru nane

1 tatlı kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı tarçın (isteğe bağlı)

Tuz, karabiber

Yarım çay bardağı zeytinyağı (iç harç için)

Yarım çay bardağı zeytinyağı (pişirmek için)

1,5 su bardağı sıcak su

YAPILIŞI

Kabak çiçeklerini nazikçe temizleyin, yıkanmış ve süzülmüş halde hazır edin.

Pirinci yıkayın. Tavada zeytinyağını ısıtın, soğanı kavurun. Dolmalık fıstık ekleyip pembeleştirin.

Pirinci ekleyin, birkaç dakika kavurduktan sonra kuş üzümü, salça, tuz, baharatlar ve ince kıyılmış yeşillikleri katın. İç harcı ocaktan alın ve ılınmaya bırakın.

Kabak çiçeklerini fazla doldurmadan, uçlarını nazikçe kapatacak şekilde harçla doldurun.

Geniş bir tencereye dikkatlice dizin. Üzerine yarım çay bardağı zeytinyağı gezdirin.

Kenarından sıcak su ekleyin, kısık ateşte 25-30 dakika pişirin.

Soğuduktan sonra servis tabağına alın.