Ege’nin hafif ve aromatik lezzeti: Girit usulü bezelye

Girit mutfağı, zeytinyağının ve taze sebzelerin ön plana çıktığı, Akdeniz’in en zarif tatlarını sunan bir mutfaktır. Girit Usulü Bezelye, bu mutfağın en sevilen klasiklerinden biridir. Hafif, sağlıklı ve doyurucu olan bu yemek, özellikle yaz aylarında taze bezelye ile yapıldığında sofraları şenlendirir.

MALZEMELER

500 gram taze veya dondurulmuş bezelye

1 adet büyük soğan, ince doğranmış

2 diş sarımsak, ezilmiş

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı domates salçası (isteğe bağlı)

1 su bardağı su veya sebze suyu

Tuz ve karabiber

Bir tutam şeker (bezelyelerin tatlılığını artırmak için)

1 çay kaşığı kuru nane veya taze dereotu (aroma için)

YAPILIŞI

Soğan ve sarımsağı kavurun: Zeytinyağını tencereye alın ve orta ateşte soğanları pembeleşene kadar kavurun. Ardından sarımsağı ekleyin ve kısa bir süre kavurun.

Salça ve bezelye ekleyin: Salçayı ekleyip karıştırdıktan sonra bezelyeleri tencereye alın. Birkaç dakika kavurun.

Suyu ilave edin: Üzerine suyu veya sebze suyunu ekleyin, tuz, karabiber ve şekeri ilave edin. Tencerenin kapağını kapatın ve bezelyeler yumuşayana kadar kısık ateşte pişirin.

Aromatik dokunuş: Pişen bezelyelerin üzerine naneyi veya ince doğranmış dereotunu serpiştirerek lezzeti artırın.

Servis: Sıcak olarak servis yapabileceğiniz gibi, hafif ılıyınca da oldukça lezzetli olur. Yanında beyaz peynir ve taze ekmek ile Ege esintisini sofranıza taşıyabilirsiniz.