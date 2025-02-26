Ege'den gelen lezzet: Ayvalık tostu tarifi

Yayınlanma: 26.02.2025 - 17:25

Güncelleme: 26.02.2025 - 17:25

Ayvalık tostu, klasik tosttan çok daha fazlasını sunan, zengin içeriğiyle damakları şenlendiren bir lezzet. Susamlı ekmeğin çıtır dokusu, eriyen peynirin akışkanlığı ve rus salatasının hafifliği bir araya gelerek mükemmel bir uyum oluşturuyor. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu lezzet, kahvaltılara ve atıştırmalık saatlerine lezzet katmaya aday!

Malzemeler

2 adet tost ekmeği (tercihen susamlı)

2 dilim sucuk

2 dilim salam

2 dilim kaşar peyniri

2 dilim sosis (ince doğranmış)

2 yemek kaşığı rus salatası

2 adet kornişon turşu (dilimlenmiş)

1 tatlı kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı ketçap

1 tatlı kaşığı mayonez

Yapılışı

Tost ekmeklerinin iç yüzeyine tereyağı sürün.

Sucuk, salam, sosis ve kaşar peynirini ekmeklerin arasına yerleştirin.

Önceden ısıtılmış tost makinesinde ekmekler kızarana ve peynir eriyene kadar bastırarak pişirin.

Tostu makineden aldıktan sonra içine rus salatası, turşu, ketçap ve mayonez ekleyerek kapatın.

Sıcak servis yapın ve bolca keyfini çıkarın!