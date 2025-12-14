Ekşi ve tatlının enfes uyumu: Vişneli crumble muffin tarifi

Vişneli crumble muffin, klasik muffin tariflerine hem doku hem de aroma katan özel bir tatlıdır. Alt kısmı yumuşak ve nemli, üstü ise tereyağlı ve kıtır crumble dokusuyla dikkat çeker. Özellikle mevsiminde vişneyle hazırlandığında lezzeti katlanan bu muffinler, pratik yapımı sayesinde evde tatlı hazırlamak isteyenlerin favorileri arasında yer alır. Peki, ekşi ve tatlının enfes uyumu ola bu tatlı nasıl yapılır? İşte, vişneli crumble muffin tarifi...

VİŞNELİ CRUMBLE MUFFIN TARİFİ

Malzemeler

Muffin hamuru için:

2 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

½ su bardağı sıvı yağ

½ su bardağı yoğurt veya süt

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

1 su bardağı çekirdeği çıkarılmış vişne (taze veya dondurulmuş)

Crumble üstü için:

3 yemek kaşığı tereyağı (soğuk)

4 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı toz şeker

VİŞNELİ CRUMBLE MUFFIN YAPILIŞI

Yumurtaları ve şekeri bir kapta çırpın.

Sıvı yağ ve yoğurdu ekleyip karıştırın.

Un, kabartma tozu ve vanilini eleyerek ekleyin.

Son olarak vişneleri ilave edip spatula ile nazikçe karıştırın.

Soğuk tereyağını, un ve şekeri parmak uçlarınızla ovalayarak iri kum tanesi görünümünde bir karışım elde edin.

Muffin kalıplarını yağlayın ya da kağıt yerleştirin.

Hamuru kalıplara paylaştırın. Üzerine crumble karışımını serpiştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20–25 dakika pişirin.

Kürdan testiyle kontrol edin.

Fırından çıkan muffinleri birkaç dakika dinlendirdikten sonra kalıptan çıkarın.

Afiyet olsun!