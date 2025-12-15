TOKİ’de faciadan dönüldü: İhmaller zinciri evi kullanılmaz hale getirdi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde en büyük yıkımı yaşayan Hatay’da sorunlar can güvenliğini tehdit ediyor. İktidarın anahtar teslimi yapmakla övündüğü TOKİ’lerde ise sorun bitmiyor. Pazartesi günü sabaha karşı Hatay’ın Arsuz ilçesi Arpaderesi Mahallesi’nde bulunan TOKİ’de yangın çıktı. Yangın esnasında dairesinde bulunan Sabri Cemal Kınal yaralandı. Öte yandan yangından iki gün önce yaşanan fırtınada elektrik tesisatından sesler geldiği ve Kınal’ın TOKİ yöneticileri uyardığı ortaya çıktı. Cumhuriyet’e konuşan Kınal, “Elektrik tesisatı nedeniyle farklı bina ve dairelerde geçmişte de sorun yaşandı. Fırtına sonrası yetkilileri uyardım, bir dönüş alamadım. Bundan iki gün sonra uyurken 02.50’de prizden yangın çıktı” dedi.

‘YANGIN ALARMI ÇALIŞMADI’

Deprem sonrasında ve kızı 3 yaşında olduğu için tetikte uyuduklarını belirten Kınal, “Kontrol amaçlı olarak geceleri yatarken tüm cihazları kapatıyor, kablosunu prizden çıkarıyorum. Hiçbir şeyin takılı olmadığı prizden yangın çıktı. Binaların içinde de köpük gibi bir şey kullandıkları için yangın bir anda büyüdü” ifadelerini kullandı. 3 yıla yakın süre konteynerde kaldıklarını ve özellikle kızının ruh sağlığı açısından üç hafta önce bu eve taşındıklarını belirten Kınal, ilk olarak kızı ve eşini evden çıkardığını öte yandan daire ve binadaki yangın alarm sisteminin devreye girmediğinin altını çizdi. “Riskleri fark edince önce uyardık, dikkate alınmadı” diyen Kınal, “Sonrasında yangın çıktı, alarm sistemi devreye girmedi. Yaklaşık 2 saat süren yangında elimden ve ayağımdan yaralandım. Elektrik şalteri bile kapanmadı. Yaşananların ardından da hiçbir yetkili aramadı. Eşyalarım kullanılmaz hale geldi. Ayrıca hukuki süreç için de bir bütçe oluşturmam gerekecek. İhmaller yüzünden ikinci depremi yaşadık, sesimizi duyan yok” sözleriyle tepki gösterdi.

‘ENERJİLERİNİ DENETİME HARCASINLAR’

TOKİ’de yaşanan bu olayın münferit bir durum olmadığını belirten CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, “Deprem konutlarında nicelik uğruna nitelikten feragat edildiğini gösteren pek çok olay meydana geldi; kah duvarlar patladı kah su taşkınları meydana geldi, bunlar özellikle yerel medyada ve sosyal medya mecralarında sıkça karşılaşılan örnekler” dedi. “Bu olay özelinde, yangının esas sebebinin kötü işçilik mi malzemelerin kalitesizliği mi tesisat planındaki hatalar mı olduğunun bir an önce açığa çıkartılması gerekiyor” diyen Kara, “Mülki idare amirleri, inşaatlar sırasında ve sonrasında gerekli denetimleri yapsaydı bu sorunlar yaşanmazdı. Yetkililer ‘muhalefetin hayal dahi edemediğini yaptık’ minvalinde açıklamalara harcadıkları enerjiyi konutların denetimine harcamalılar” ifadelerini kullandı. İSTANBUL