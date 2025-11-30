En geleneksel haliyle etli lahana sarması nasıl yapılır?

Etli lahana sarması, Türk mutfağının köklü ve sevilen yemeklerinden biri olarak özellikle kış aylarında sofraların baş tacıdır. Hem besleyici hem de doyurucu olan bu yemek, lahana yapraklarının içine özenle hazırlanan baharatlı iç harcın sarılmasıyla hazırlanır. Yumuşacık pişen lahana ve aromatik kıymalı iç harcı, ortaya hem geleneksel hem de ev yapımı bir lezzet çıkarır.

MALZEMELER

Lahana İçin:

1 adet orta boy beyaz lahana

Kaynar su (yapraklar ı yumuşatmak i çin)

İç Harç İçin:

300 –350 g k ıyma

1 su bardağı pirin ç

1 adet büyük so ğan

2 yemek kaşığı sal ça (domates + biber kar ışık olabilir)

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağı (isteğe bağlı)

1 tutam maydanoz

1 çay ka şığı karabiber

1 çay ka şığı pul biber

1 çay ka şığı kimyon

1 tatlı kaşığı tuz

Pişirmek İçin:

1 yemek ka şığı sal ça

2 yemek ka şığı sıvı yağ

2 su bardağı sıcak su

ETLİ LAHANA SARMASI NASIL YAPILIR?

1. Lahanayı Hazırlayın

Lahananın yapraklarını dikkatlice ayırın. Kaynar su dolu geniş bir tencerede yaprakları yumuşayana kadar 2–3 dakika haşlayın. Fazla yumuşamamasına dikkat edin. Süzmeye alın ve soğuması için kenara bırakın.

2. İç Harcı Hazırlayın

Pirinçleri yıkayın. İnce doğranmış soğanı, kıymayı, pirinci, salçayı, yağları, doğranmış maydanozu ve baharatları bir kapta iyice karıştırın. Harcın daha lezzetli olması için biraz yoğurabilir ve 10 dakika dinlendirebilirsiniz.

3. Sarma İşlemi

Yumuşayan lahana yapraklarının orta damarlarını çok kalınsa keserek inceltin. Hazırladığınız iç harçtan bir miktar alıp yaprağın içine yerleştirin. Kenarlarını içe kıvırarak rulo şeklinde sarın. Tüm yapraklar bitene kadar işlemi tekrar edin.

4. Tencereye Dizme

Sarmaların açılmaması için sıkı şekilde tencereye dizin. Üzerine bir tabak kapatabilirsiniz.

5. Sosu Ekleyin ve Pişirin

Sıvı yağ ve salçayı bir tavada kavurun. Üzerine sıcak su ekleyerek karıştırın ve tenceredeki sarmaların üzerine gezdirin. Kısık ateşte yaklaşık 45–60 dakika pişirin. Pirinçler tamamen yumuşadığında yemek hazırdır.